EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti

16.02.2021 21:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 22:09

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosuna Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin'i kattı. Ünlü oyuncular dizide Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizi iki ünlü ismi daha ekibe dahil etti.

DİZİYE YENİ SOLUK GETİRECEK

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan EDHO, ünlü oyuncular Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin'i kadrosuna transfer etti. Diziye yeni soluk getirecek olan Kurtaran ve Engin, kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki iki karaktere hayat verecek.

EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti
Caner Kurtaran
EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti
Bahtiyar Engin
EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Özlem Zengin Meral Akşener Enis Berberoğlu
Magazin Emel Sayın Cem Yılmaz Aleyna Tilki Meghan Markle
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Ünal Karaman Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Milli Terör Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 22:08:46. #1.16#
title