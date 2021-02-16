EDHO, iki ünlü oyuncuyu kadrosuna dahil etti

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ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosuna Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin'i kattı. Ünlü oyuncular dizide Amerika'nın emrindeki adamlara hayat verecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Dizi iki ünlü ismi daha ekibe dahil etti.

DİZİYE YENİ SOLUK GETİRECEK

ATV ekranlarından izleyici ile buluşan EDHO, ünlü oyuncular Caner Kurtaran ve Bahtiyar Engin'i kadrosuna transfer etti. Diziye yeni soluk getirecek olan Kurtaran ve Engin, kontrgerillayı yöneten, Amerika'nın emrindeki iki karaktere hayat verecek.

Caner Kurtaran