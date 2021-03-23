EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar) nerede çekiliyor? EDHO hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar) nerede çekiliyor? EDHO hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

23.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:04
EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar) nerede çekiliyor? EDHO hangi ilde, ilçede ve semtte çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi nerede çekiliyor? EDHO hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? EDHO dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? EDHO nerede çekiliyor?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi farklı yerlerde çekilse de genellikle çoğu sahneler Hızır Çakırbeyli'nin evinde çekilmektedir. Hızır Çakırbeyli'nin evi İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer almaktadır. Dizi genellikle İstanbul ilinde çekiliyor diyebiliriz.

Buna ek olarak dizideki masa sahneleri, yani ciddi kararların alındığı sahneler İstanbul Üsküdar'da yer alan Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekilmektedir.

Kısacası dizi çoğunlukla İstanbul semtleri civarında çekiliyor. Fakat en yoğun çekim yapılan bölgeler Üsküdar, Çamlıca civarında yer alıyor.

EDHO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın eski sevgilisi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Fahri (Kenan Çoban): Hızır'ın dostu.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): Haşmet ve Behzat'ın kız kardeşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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