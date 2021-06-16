EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı mı?
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EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı mı?

EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı mı?
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ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, dün akşam yayınlanan yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizide Hızır Çakırbeyli rolünü canlandıran Oktay Kaynarca da Instagram'dan son set gününde çekilen fotoğrafı yayınlayarak paylaşımda bulundu. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı mı?

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Ekim ayında yeni sezonla ekrana dönecek olan dizinin başrol oyuncusundan bir veda paylaşımı da geldi. Peki, EDHO bitti mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yaptı mı?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FİNAL YAPTI MI?

Oktay Kaynarca, sezon finali öncesinde 1,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımında, "199 bölüm çekmişiz. Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber. Dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar, acılar, sevinçler, dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı..

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