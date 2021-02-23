EDHO Alparslan Çakırbeyli kim canlandırıyor? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, nereli, kaç yaşında?

EDHO Alparslan Çakırbeyli kim canlandırıyor? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, nereli, kaç yaşında? EDHO Alparslan ölüyor mu, diziden mi çıkacak? EDHO Alparslan kaç yaşında, nereli? Yunus Emre Yıldırımer kimdir, nereli, kaç yaşında?

EDHO ALPARSLAN KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Alparslan Çakırbeyli karakterini "Yunus Emre Yıldırımer" canlandırmaktadır.

YUNUS EMRE YILDIRIMER KİMDİR?

Yunus Emre Yıldırımer (d. 5 Şubat 1982), Arap kökenli Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu.

Siirt'te dünyaya gelen Yunus Emre Yıldırımer ilk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamladı. Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'ne girdi ve buradan mezun oldu. Konservatuvar eğitimine devam ederken Melisa Özge Yıldırımer ile evlendi. İlk oyunculuk deneyimi, 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili ile oldu. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde rol aldı ve Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırdı. Aynı zamanda tiyatroya da devam etti ve Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu'na dahil olarak tiyatro oyunlarında sahneye çıktı. 2013 yılında yayınlanmaya başlayan Fatih-Harbiye adlı dizide Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'le başrolü paylaşarak bu dizide Şinasi rolünü canlandırdı.

Yunus Emre Yıldırımer 2015 yılından beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Alparslan Çakırbeyli karakterini canlandırmaktadır.

ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Alpaslan Çakırbeyli

2013–2014 – Fatih-Harbiye(Şinasi) (TV Dizisi)

2013 – Selam(Harun) (Sinema Filmi)

2011 – İnsan Aldandı (Ömer Korcan) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Murat) (TV Dizisi)

2010 – Kader Çizgisi(Semih) (TV Dizisi)

2010 – Güz Gülleri (Ali-Bilal Aydın) (TV Dizisi)

2009 – Yapma Diyorum (TV Dizisi)

2009 – Kırık Kalpler – Ritmini Arayan Kalpler (TV Dizisi)

2009 – IV. Osman (Seri Katil) (TV Dizisi)

2008 – Dantel (Murat) (TV Dizisi)

2008 – Bir Göçmen Kuştu O (TV Dizisi)

2007 – Sardunya Sokağı (Orçun) (TV Dizisi)

2007 – Evimin Erkeği (Memo) (TV Dizisi)

2007 – Elif'in Günlüğü (Burak) (TV Dizisi)

2007 – Hatırla Sevgili (Ömer) (TV Dizisi)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kral Dairesi – İstanbul Devlet Tiyatrosu (2009-2010)

Sindirella Ç.O. – Tiyatro Mie (2009-2010)

Eksik – Tiyatro Hal (2009-2010)

A4 – Tiyatro Hal (2010-2011)

Yaka Beyaz – Tiyatro Hal (2012 -2013)

Ramazan Şenliği – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Tahir İle Zühre – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Telgrafçı Hamdi – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Hülleci – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Yanlışlıklar Komedyası – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Barış Gezegeni – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

Ceviz ile Karınca – Fatih Belediyesi Tiyatro Topluluğu

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN VURULUYOR?

EDHO 182. bölüm fragmanında Alparslan Çakırbeyli'nin vurulduğu görülüyor. Fakat Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, diziden ayrılacak mı henüz kesinlik kazanmadı ve resmi bir açıklama da yapılmadı. Gelecek bölümlerde Alpaslan Çakırbeyli ölecek mi, yaralandı mı, son durumu nedir öğreneceğiz.