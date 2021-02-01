EDHO 181. bölüm fragmanı YouTube linki!! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı!
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EDHO 181. bölüm fragmanı YouTube linki!! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı!

01.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:25
EDHO 181. bölüm fragmanı YouTube linki!! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı!

EDHO 181. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu EDHO dizisinin 181. bölümü ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan EDHO 180. bölüm fragmanı izle! EDHO son bölüm özeti! 25 Ocak EDHO yeni bölümde neler olacak? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı!

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EDHO 181. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EDHO 180. BÖLÜM ÖZETİ

''Savaşı biz başlatmayacağız, onlara başlatacağız...''

Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

HAİN ORTAYA ÇIKTI

Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

EBRU ŞOKU

Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

ŞEBEKE OLAYLARI BİLİYOR MU?

Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

BEHZAT, KAYA'YA KURŞUN YAĞDIRIYOR

Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

FAÇALILARDAN BASKIN

Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.

Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur. Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür.

Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır. İhanet eden Ebru'ya adım adım yaklaşan Hızır Çakırbeyli, namlunun ucundadır. Ebru ise Hızır Çakırbeyli'yi ortadan kaldırmak için hizmetinde olduğu şebekeden izin ister.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) 180. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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