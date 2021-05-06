Edgar Şar kimdir?
Edgar Şar kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Başarılı eğitim hayatı ve yayımladığı yazılarıyla dikkat çeken bir isim olan Edgar Şar hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
EDGAR ŞAR KİMDİR?
2013 yılında Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü dereceyle bitirip, lisans derecesini almıştır. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başladığı yüksek lisans öğrenimini, "Laiklik ve Demokrasi İlişkisi: 2000'lerde Türkiye Örneği" başlıklı teziyle tamamlayan Edgar Şar, aynı bölümde doktora öğrenimine devam etmiştir.
Güncel araştırmalarında otoriterleşme süreçleri, popülizm ve demokratik kurumların bu süreçlerdeki rolü üzerine yoğunlaşmaktadır. Akademik ilgi alanları arasında laiklik ve demokrasi kuramları, demokratikleşme, Ortadoğu'da din-devlet-toplum ilişkileri, Türkiye siyaseti ve anayasa hukuku bulunmaktadır. Medyascope.tv'ye içerik ve yorum desteği sunan Edgar Şar, İstanbul merkezli düşünce kuruluşu İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IstanPol) yönetim kurulunda yer almakta.