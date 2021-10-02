Edebiyat ve medyanın ünlü kalemleri Kartal Kitap Fuarı'nda

Kartal Belediyesi'nin düzenlediği ve onbinlerce kitapseveri bir araya getiren Kartal Kitap Fuarı, hafta sonu da edebiyat ve medya dünyasından yazar, şair, gazeteci ve sanatçıyı ağırlayacak.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in, Kartal'ı sanat ve kültürün merkezi yapma hedefi ile hayata geçirdiği fuarda 2 Ekim Cumartesi günü; Gülşen Ünüvar, İnci Aral, Ozan Bingöl, Barış Terkoğlu, Haydar Ergülen, M. Özgür Mutlu, Nurhan Suerdem, Mevsim Yenice, Hande Ortaç, Engin Türkgeldi, Sinan Meydan, Akif Beki, Deniz Zeyrek, Ali Haydar Fırat ve Duygu Demirdağ okuyucularla bir araya gelecek.

3 Ekim Pazar günü ise; Doğu Yücel, İlknur Özdemir, Yaşar Çoruhlu, Murat Ağırel, Timur Soykan, Gökhan Yılmaz, Şengül Can, Türker Ayyıldız, İrem Uzunhasanoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Nihat Eren ve Sunay Akın, kitapseverlerle buluşacak.

Kartal Meydanı'nda 9 gün boyunca birbirinden değerli yazarları okuyucularla buluşturan fuar söyleşi, imza günü ve gerçekleştirilecek etkinliklerle ziyaretçilerini bekliyor.