Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!
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Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!

23.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:07
Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!

Cümlede anlam kazanan edatlar, Edat çeşitleri nelerdir? Edat kaça ayrılır? Ancak edat mı? Edat ve bağlaç farkı nedir?

Edat konu anlatımı ve örnekleri! Edat ve bağlaç farkı nedir? Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı! Detaylar haberimizde.

EDAT NEDİR?

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime. Edatların tek başına anlamı yoktur; diğer kelimelerle birlikte, cümle içinde görev kazanır.

EDATLAR ÇEŞİTLERİ

İle edatı: Araç, birliktelik, neden veya durum anlamı kazandırır.

Gibi edatı: Benzetme, tahmin, olasılık veya hemen yapılma anlamları katar.

İçin edatı: Amaç ve neden (sebep) başta olmak üzere çeşitli anlam ilgileri kurar.

Üzere edatı: Genellikle "için" edatının yerini tutar ve çeşitli anlam ilgileri kurar.

Diye edatı: Amaç ve neden (sebep) anlamı katar.

Kadar edatı: Karşılaştırma yoluyla eşitlik, benzerlik, yaklaşıklık gibi ilgiler kurar.

Ancak edatı: Sadece, en fazla, en erken, olsa olsa" gibi anlamlar katar.

Doğru edatı: "-e doğru" şeklinde kullanıldığında edat olur, yönelme bildirir.

Başka edatı: "-den başka" şeklinde kullanıldığında edat olur, "dışında, hariç" anlamı katar.

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