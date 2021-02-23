Edat nedir? Edat bağlaç nedir? Edat örnekleri! Edat ve bağlaç ayrımı!

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EDAT NEDİR?

Edat veya ilgeç; farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime. Edatların tek başına anlamı yoktur; diğer kelimelerle birlikte, cümle içinde görev kazanır.

EDATLAR ÇEŞİTLERİ

İle edatı: Araç, birliktelik, neden veya durum anlamı kazandırır.

Gibi edatı: Benzetme, tahmin, olasılık veya hemen yapılma anlamları katar.

İçin edatı: Amaç ve neden (sebep) başta olmak üzere çeşitli anlam ilgileri kurar.

Üzere edatı: Genellikle "için" edatının yerini tutar ve çeşitli anlam ilgileri kurar.

Diye edatı: Amaç ve neden (sebep) anlamı katar.

Kadar edatı: Karşılaştırma yoluyla eşitlik, benzerlik, yaklaşıklık gibi ilgiler kurar.

Ancak edatı: Sadece, en fazla, en erken, olsa olsa" gibi anlamlar katar.

Doğru edatı: "-e doğru" şeklinde kullanıldığında edat olur, yönelme bildirir.

Başka edatı: "-den başka" şeklinde kullanıldığında edat olur, "dışında, hariç" anlamı katar.