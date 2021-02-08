Eda Taşpınar sosyal medyada gündem oldu! Taşpınar'dan aşk açıklaması

FLAŞ... Bir süredir Meksika'nın ünlü sahili Tulum'da tatil yapan sosyetik güzel Eda Taşpınar, sosyal medyada ortaya atılan ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Eda Taşpınar kısa sürede twitter'da trend topic oldu. Peki Eda Taşpınar kimdir? Taşpınar'ın aşka bakışı nasıl? İşte detaylar...

'AŞK KARŞILIKLI SAYGIDIR'

'AŞK SAYESİNDE ÖNYARGILAR YIKILIR'

Geçtiğimiz aylarda Çukur dizisi ile yıldızı parlayan Çağrı Atakan'dan ayrılan Eda Taşpınar , sosyal medyada gündem oldu. Peki Eda Taşpınar kimdir? Taşpınar'ın aşka bakışı ne? İşte detaylar...Eda Taşpınar, 2017 yılında sosyal medya hesabından aşkı şu sözlerle tarif etmişti: "Büyürken aşık olmanın kırmızı güller, cuma gecesi çıkılan yemekler, güzel hediyeler, yağmurun altında paylaşılan öpücükler ve içerisinde pahalı şeyler barındıran kutulardan ibaret olduğunu sanıyorsun.. Öyle zannediyorsun… Aşk nedir biliyor musun? Aşk acı veren derecedeki dürüstlük ve güvendir. Aşk kişisel alanları işgal etmeden birbirine yardımcı olmaktır. Aşk karşılıklı saygıdır.Aşk sayesinde farklılıklar, sınırlar, önyargılar yıkılır yeni görüşler içeren özgür dünyalar inşa edilir. Aşk kurduğun hayallere yan yana yürüyerek beraber kavuşmaktır. Aşk aslında sade ve sadece en saf haliyle iki ruhun ve kalbin yaptığı en yüce anlaşmadır. ve o kadar güçlüdür ki gerçek aşk sana aradığın ilahi özgürlüğü tattırandır."







EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleştiler. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye geldi ve Robert Kolej'de eğitimine devam etti, son senesinde ayrıldı. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi aldı. Okul bitince bir sene daha kalıp İstanbul'a döndü.

Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün Başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontunç'dur. Adnan Taşpınar amcasıdır. Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontunç,& ; Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Londra'da Central School of St.Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü birçok markada çalıştı. Moda haftalarında backstagelerde çalıştı, tanınmış moda editörlerine asistanlık yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Kaynak: Snob Magazin