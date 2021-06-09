Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında?

Eda Taşpınar kimdir? sorusu son günlerde sıkça aratılan konular arasında. Kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya süren Eda Taşpınar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında? Taşpınar'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

Kendi adıyla "Eda Taşpınar" olarak piyasaya sürdüğü kozmetik ürünlerle tanınan Taşpınar'ın hayatı merak konusu oldu. Son günlerde adı sıkça aratılan isimlerin arasında olan Eda Taşpınar kimdir? sorusu gündemde yerini aldı. Peki, Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında? Taşpınar'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

EDA TAŞPINAR KİMDİR?

Eda Taşpınar 1 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu Moda Deniz Kulübü'nde geçmiştir. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Miami'ye yerleşmişlerdir. Boca Raton'da 2 yıl okuduktan sonra Türkiye'ye gelmiş ve Robert Koleji'nde eğitimine devam etmiştir. Ancak son senesinde ayrılmıştır. London College of Fashion'da bir yıl eğitim aldıktan sonra Londra'da Central School of St.Martins'de de moda eğitimi almıştır.

Okul bitince bir sene daha Londra da kalıp sonrasında İstanbul'a geri dönmüştür. Eda Taşpınar'ın babası Teoman Taşpınar, Moda Deniz Kulübü'nün başkanıdır. Eda Taşpınar'ın İsveç asıllı annesi Suzan Yontundur. Adnan Taşpınar amcasıdır.

Türkiye'nin ilk Türk heykelcisi ve Atatürk'ün heykeltıraşı Kenan Yontun, Eda Taşpınar'ın dedesidir.

Londra'da Central School of St. Martins'de okurken Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney ve Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışan Eda Taşpınar, moda haftalarında da yer aldı. Editörlere asistanlık da yapan Taşpınar, eğitimi sonrası ayakkabı ve çanta tasarlamaya başladı.

Eda Taşpınar, 2012 yılında kendi şirketi olan Yıldız Dükkânı'nı kurmuştur ve kendi adını taşıyan markası altında güneş yağları, atkuyruğu bitkisi şampuanı ve vücut şampuanı, doğal at kılı fırçası gibi kozmetik ürünleri Türkiye çapındaki kozmetik zincir ve eczanelerde piyasaya sürmüştür. Kendi ürünlerini üretip satan Eda Taşpınar ürünleri ile yankı uyandırmıştır.

Eda Taşpınar ürünlerini yurtdışında da takipçileri ile buluşturmuştur. Eda Taşpınar şirketinin vizyonunu "kadınları mutlu etmek" olarak belirlemiştir. Türkiye'de önde gelen markalarına özel aksesuar ve giyim koleksiyonları hazırlamıştır ve hazırlamayı sürdürmektedir. Tasarımcı olarak ürünlerini paylaşmaya devam etmektedir.

Eda Taşpınar, televizyon kariyerine CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlamıştır. Eda Taşpınar aynı zamanda 30 Ekim 2010 tarihinde Show Tv'de Acun Ilıcalının düzenlemiş olduğu "Yok Böyle Dans" adlı dans programına da katılmıştır.

EDA TAŞPINAR KAÇ YAŞINDA?

Eda Taşpınar, 1980 doğumlu olup 41 yaşındadır.