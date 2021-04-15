Eda Taşpınar'ın giyim tarzı görenleri şaşırttı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan 'Kısmi kapanma' öncesi spor salonuna koştu. Taşpınar'ın eşofman altına çizme giymesi şaşırttı

Eda Taşpınar, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonu çıkışı görüntülendi. Hızla salondan çıkan Taşpınar, koşar adımlarla kapıda bekleyen aracına doğru yöneldi.

ÇİZME TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruları yanıtsız bırakan Taşpınar'ın spor sonrası çizme tercih etmesi dikkat çekti. Spora olan tutkusu ile bilinen sosyetik isim, günün geri kalanını da yürüyüş yaparak değerlendirdi.

Kaynak: Snob Magazin