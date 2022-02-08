Eda Nur'un telefonundaki fotoğraf ve mesajlar incelenecek

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, 15'inci kattan atlayan Eda Nur Kaplan'a (18) ölümünden 1 hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu'nun tutuklu yargılandığı davada; genç kızın telefonunun bilirkişiye gönderilerek, fotoğraf ve mesajların incelenmesine karar verildi.

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos 2021'de sabaha karşı, ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine 'Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen' mesajını gönderen Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında; Yusuf Güzelyurt, Mehmet Ardıçoğlu ve Aşkın K. gözaltına alındı. Eda Nur Kaplan'ın, intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını ileri sürerek şikayette bulunduğu Yusuf Güzelyurt ile Mehmet Ardıçoğlu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Aşkın K. da serbest kaldı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun tutukluluğunun devamına, Eda Nur Kaplan'ın kullandığı telefonun bilirkişiye gönderilerek fotoğraf ve mesajların incelenmesine ve rapor halinde dosyaya sunulmasına, eksik evrakın tamamlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.