Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da cinsel istismara uğradığı iddiasıyla intihar eden Eda Nur Kaplan'ın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Başkent'te kendisine cinsel istismar uygulandığını iddia edip bir binanın 15'inci katından atlayarak hayatına son veren Eda Nur Kaplan'ın, intihar etmeden önce önce hakkında suç duyurusunda bulunduğu Yusuf G. yakalanarak gözaltına alındı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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