Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: Yaşı küçük 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz

Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığını yazarak intihar etmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Zanlı Yusuf G.'nin incelenen telefonunda şaşırtan mesajlar ortaya çıktı. Arkadaşına attığı mesajlarda "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" şeklinde yazışmaların olduğu görüldü.