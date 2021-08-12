Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: Yaşı küçük 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
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Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: Yaşı küçük 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Eda Nur Kaplan'ın tecavüze uğradığını yazarak intihar etmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslardan Yusuf G. ve Mehmet A., nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Zanlı Yusuf G.'nin incelenen telefonunda şaşırtan mesajlar ortaya çıktı. Arkadaşına attığı mesajlarda "Yaşları küçük iki kişi gelecek aralarından seçeriz" şeklinde yazışmaların olduğu görüldü.

18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, cinsel istismara uğradığını belirterek Çankaya'daki evlerinin 15'nci katından atladı. İntihar sonucu hayatını kaybeden genç kızın arkasında bıraktığı mektupta yazdıkları ise Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Olayın ardından acilen başlatılan soruşturma kapsamında Eda Nur'a otel odasında cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Yusuf G. ve Mehmet A. adlı iki şahıs gözaltına alındı. Odada olduğu sonradan öğrenilen bir kişi daha gözaltına alınırken, Yusuf G. ve Mehmet A. 'nitelikli cinsel saldırı suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"YAŞLARI KÜÇÜK İKİ KİŞİ GELECEK"

Sabah'ın haberine göre, sanık Yusuf G.'nin incelenen cep telefonunda Aşkın K.'ya "İki kişi gelecek. Yaşları küçük, aralarından seçeriz' şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: Yaşı küçük 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
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Son Dakika: İntiharıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi sayısı 3'e yükseldi
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Eda Nur'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan sanık arkadaşına böyle mesaj atmış: Yaşı küçük 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz - Haberler
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