Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelisinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
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Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelisinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım

Eda Nur'un 'Bana tecavüz etti' dediği şüphelisinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

'ELİNİ BİLE ZORLA TUTMADIM'Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması ortaya çıktı.

'ELİNİ BİLE ZORLA TUTMADIM'

Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Yusuf G., Eda Nur Kaplan ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve zorla elini bile tutmadığını söyledi. Yusuf G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben yüklenen suçla ilgili olarak kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynen tekrar ederim, olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Kendisiyle tanıştığım platform Tinder'dır. Bütün kamera kayıtları da ortadadır. En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım. Mehmet ile yaşadığı olayda ben kesinlikle yoktum. Whatsapp yazışmaları var. Ben olayı duyar duymaz avukatımla teslim oldum. Arandığım anda direk geldim. Sadece babam ile yaşıyorum. Kendisi de rahatsızdır, zaten bende kalacağının ses kaydı var, kendisi bana söyledi. Sabaha kadar yanımdasın tarzı konuşmalar yanıma gelmeden önce var. Yanıma farklı bir amaçla gelmedi. Mekandan birlikte çıktık. Mekana girerken el ele girdik. Tüm savunmam bundan ibarettir. Ekleyecek bir husus yoktur, serbest bırakılmayı talep ederim.

"ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklamada bulundu. Adli kontrol talebine başsavcılıkça hemen itiraz edildiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda başsavcılığımız talimatıyla dün gözaltına alınan şüpheli Y.G.'ye, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirleri uygulanmış olup karara başsavcılığımız tarafından derhal itiraz edilmiştir. Ayrıca diğer şüpheli M.A. hakkında Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Haluk KARAASLAN- Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelisinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım - Haberler
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