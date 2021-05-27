Eda Karabulut kimdir? Şef Eda Karabulut kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut biyografisi!

Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olan Eda Karabulut kimdir? MasterChef Eda 2019 yılında yarışmaya katılmış 2020'de MasterChef'e konuk olarak gelmişti. Şef Eda Karabulut kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut mesleği nedir? Eda Karabulut hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv'nin sevilen gündüz uşağı programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah'a konuk olanEda Karabulut kimdir? MasterChef Eda 2019 yılında yarışmaya katılmış 2020'de MasterChef'e konuk olarak gelmişti. Şef Eda Karabulut kaç yaşında, nereli? Eda Karabulut mesleği nedir? Eda Karabulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EDA KARABULUT KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan MasterChef Eda İstanbul'da doğmuştur. Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesidir.

MasterChef yarışması ile tanınan Eda Karabulut 36 yaşında evli ve ikiz çocuk annesidir. İstanbul'da doğan Eda Karabulut aslen Sivaslı'dır. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." demişti.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Eda Karabulut kendine ait bir yer açmıştır.

MasterChef Türkiye yarışmacıları arasında dikkat çeken Eda Karabulut Nayır, 34 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştı.