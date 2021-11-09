Eda Ece, Yasak Elma'nın setinden paylaştığı "Kocam ve sevgilisi" yazılı fotoğrafı kısa sürede sildi

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Günlük yaşantısından kareleri takipçileriyle paylaşan oyuncu, son olarak rol arkadaşlarıyla bir pozunu paylaştı.

"KOCAM VE SEVGİLİSİ"

Eda Ece, dizide kocasını canlandıran Berk Oktay ve kocasının sevgilisi Kumru'ya hayat veren Biran Damla Yılmaz ile poz vererek "Kocam ve sevgilisi. Bunlarla asansörde kaldım. Yazıklar olsun" notunu düştü. Oyuncunun kısa sürede sosyal medyada yayılan paylaşımı saatler içinde silmesi de kafaları karıştırdı.

YASAK ELMA'DAKİ OYUNCULUĞUYLA TAKDİR TOPLADI

Dizide eşi Çağatay ve arkadaşı Kumru'nun ihanetini öğrenen ve intikam planı yapan Yıldız karakterini oynayan Eda Ece, başarılı performansıyla sevenlerinden tam not almış hatta Twitter'da gündem olmuştu.

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