Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar
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Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar

21.12.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:01
Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde camı kıralarak girelen eczaneden bir miktar para, 2 bilgisayar ve çok sayıda ilaç çalındı.

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde camı kıralarak girelen eczaneden bir miktar para, 2 bilgisayar ve çok sayıda ilaç çalındı. 

Olay, saat 02.00 sıralarında Bahçeli Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde eczanesini açmaya gelen Ufuk Nusret Öztürk kapı camının kırık olduğunu farketti. İçeriye giren Öztürk eczanenin kasasından yaklaşık 400 lira ile 2 bilgisayar ve çok sayıda ilacın alındığını gördü. Olay, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrasında hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar
Eczanenin camını kırıp, ilaç, bilgisayar ve para aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet BOZDUMAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:03:48. #1.14#
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