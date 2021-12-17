ECZANELERDEN SATMAK AMACIYLA 'KANSER' HASTALARININ İLAÇLARINI ALAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ ve 3 ilde 13 eczaneden kanser hastası kişilerin yakınları olduklarını söyleyerek; ilaçları satmak amacıyla alan 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin kamuyu 162 bin TL zarara uğrattıkları belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Erzurum, Ağrı ve Tokat'ta 13 eczaneden kanser hastası reçete sahiplerinin yakını olduklarını söyleyen kişilerin eczanelerden satmak amacıyla ilaçları aldığını tespit etti. Şüphelilerin 8 eczaneden de aynı şekilde ilaçları almaya teşebbüs ettikleri ancak suçu gerçekleştiremedikleri belirtildi. Polisin operasyonu ile M.B, M.K.A, A.T. ve S.N. gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 20 kutu da ilaç ele geçirildi. Operasyonla toplamda 162 bin TL değerinde kamu zararının olduğu belirlendi. Şüphelilerden adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.B, M.K.A. ve S.N. tutuklanırken, A.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.