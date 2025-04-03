Eczaneler ne zaman açılıyor? Eczane açılış ve kapanış saatleri 2025!

Eczaneler ne zaman açılıyor? Bu soru, özellikle sabah erken saatlerde ilaç temin etmesi gereken vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Reçeteli ya da reçetesiz ilaç alımı için eczaneye gitmeden önce eczaneler ne zaman açılıyor sorusuna doğru yanıt bulmak oldukça önemli. Eczane açılış saatleri, günlük planlama açısından da büyük bir rol oynuyor. Peki, Eczaneler ne zaman açılıyor? İşte detaylar...

ECZANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Türkiye genelinde eczanelerin standart çalışma saatleri şu şekildedir: Hafta içi ve cumartesi günleri sabah 09:00'da açılır, akşam 19:00'a kadar hizmet verir. Bu saat aralığı, vatandaşların reçeteli ve reçetesiz ilaç ihtiyaçlarını karşılamaları için belirlenmiştir.