Eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları
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Eczanelerin çalışma saatleri 1 Haziran İçişleri Bakanlığı genelgesi sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Peki, Eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları

Eczane çalışma saatleri, çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu.Koronavirüs nedeniyle kademeli normalleşme kararları alındı .Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini de merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç? Eczanelerin öğle arası var mı?

ECZANELER SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

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Eczaneler kaça kadar açık? Eczaneler saat kaçta kapanıyor? 1 Haziran kararları - Haberler
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