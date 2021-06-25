Eczaneler açık mı? Ankara, İstanbul, İzmir eczaneler kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Eczaneler açık mı? Ankara, İstanbul, İzmir eczaneler kaça kadar açık? Koronavirüs tedbirleri sonrası "hafta sonu eczaneler açık mı, eczaneler saat kaçta açılıyor ve kaç kapanıyor soruları yanıt aramaya başladı. Cumartesi ve Pazar eczane çalışma saatleri değişiklik göstermekte. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri! Hafta sonu eczaneler açık mı?

Eczaneler açık mı? sorusu sık sık araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında.. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri - 20 Mayıs eczaneler açık mı?

ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul'daki eczaneler, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" sürecinde, 09.00-19.00 saatleri arasında mesai yapacak.

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.

Tam kapanma sürecinin ardından yayımlanan genelge kısıtlama dışında tutulan eczanelerin çalışma saatleri de bu süreçte paylaşıldı. Buna göre eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verirken, nöbetçi eczaneler ise 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Cumartesi günleri eczaneler açık mı?

Eczaneler hafta sonu cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Genellikle 09.00 - 19.00 arasında hizmet verilmektedir.

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Bu durumda eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR VE KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, "Kovid-19 önlemleri kapsamında tam kapanma ilan edilen 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında (resmi tatil günleri hariç olmak üzere) 30 Nisan Cuma gününden başlayarak 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar İstanbul il sınırları içindeki eczanelerimiz için mesai saatleri 09.00-19.00'dir." ifadelerine yer verildi.

Istanbul eczaneler kaça kadar açık?

İstanbul'da eczaneler 09.00-19.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verirken, nöbetçi eczaneler ise 24 saat hizmet vermeye devam ediyor.

Ankarada eczaneler kaça kadar açık?

Ankara'da bulunan eczanelerin mesai saatleri hafta içi 08.30-19.00, cumartesi 09.30-19.00 olarak güncellendi. Eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Alınan karar gereğince, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü eczaneler kapalı olmakla beraber, nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir.

Eczaneler yasaktan muaf tutuluyor. Eczanelerin çalışma saatleri ise farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.