ECZANELER AÇIK MI: 2 Nisan Çarşamba bugün eczaneler açık mı?

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar, sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak için tekrar eczanelerin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Bu nedenle de birçok kişi, "2 Nisan 2025 Çarşamba günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle reçeteli ilaçlarını almak, sağlık danışmanlığı hizmeti almak ya da e-nabız sistemi üzerinden ilaçlarını yenilemek isteyen kişiler için eczane çalışma saatleri oldukça önemli hale geliyor. Peki, 2 Nisan Çarşamba bugün eczaneler açık mı? Eczaneler bugün açık mı? İşte, merak edilenler…

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI? (2 NİSAN)

Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai günü olan 2 Nisan Çarşamba, eczaneler normal çalışma düzenine dönüyor. Türkiye genelindeki tüm eczaneler, olağan mesai saatlerine göre sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 19.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

ECZANELER AÇIK MI

Vatandaşlar, bugün itibarıyla bağlı oldukları mahalle veya ilçe eczanelerine başvurarak tüm sağlık işlemlerini gerçekleştirebilir. Ayrıca, mesai dışı saatlerde ilaç alması gerekenler için her ilde belirlenen nöbetçi eczaneler de hizmet vermeyi sürdürüyor.