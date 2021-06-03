Eczane çalışma saatleri - Nöbetçi eczane açılış, kapanış saatleri: Eczaneler kaçta açılıyor?

Eczane çalışma saatleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Tüm Türkiye'nin kademeli normalleşme sürecine geçtiği son günlerde, belirli saatlerde açılıp kapanan eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında eczaneler yer alıyor. Peki, eczaneler kaçta açılıyor? Eczanelerin öğle arası var mı? Eczaneler açık mı? Eczane sabahları kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Eczaneler kaçta kapanıyor?

Eczane çalışma saatleri, çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların internet üzerinden yanıt aradığı konu oldu.Koronavirüs nedeniyle kademeli normalleşme kararları alındı .Bunun üzerine vatandaşlar eczanelerin çalışma saatlerinin değişip değişmediğini de merak etti. Peki, eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri kaç? Eczanelerin öğle arası var mı?

ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ - ECZANELER KAÇTA AÇILIYOR?

Bu durumda eczaneler sabah 09.00'da açılıyor ve mesaiye başlıyor. Eczanelerin açılış saatleri bazen ilden ile değişiklik göstermektedir. Nöbetçi eczaneler hariç eczanelerin kapanış saati 19.00'dur.

ECZANELER ÖĞLE ARASI ÇALIŞIYOR MU?

Eczanelerin öğle yemeği molaları bulunmamakta ve öğle arası saatlerinde de hizmet etmeye devam etmektedir.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son alınan karara göre, sadece Cumartesi günü açıktır. Pazar günü nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebiliyor. Lütfen ilinizdeki İl Hıfzıssıhha kararlarını takip ediniz

Nöbetçi eczane listeleri, il sağlık müdürlüğü tarafından bölge eczacı odalarına, Türk Eczacıları Birliğine, İl Emniyet Müdürlüklerine, garnizon komutanlıklarına, danışma servislerine, yataklı tedavi kurumlarına, mahalli veya ulusal gazetelere ve ilgili olabilecek diğer kurumlara gönderilir. Ayrıca nöbetçi eczanelerin isim ve adreslerini gösteren listeler il sağlık müdürlüğünün internet sitesinde ilân edilir.

Gece nöbet tutacak eczanelerin gece boyunca kapılarının açık olması zorunlu değildir. Ancak eczane sahip ve mesul müdürünün veya ikinci eczacının, başvuru hâlinde gereken hizmeti yerine getirmesi zorunludur.

ECZANELER BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de nöbetçi eczaneler dışında bütün eczaneler kapalıdır.