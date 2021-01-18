Eczacılardan ekonomik destekten yararlanma talebi
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Eczacılardan ekonomik destekten yararlanma talebi

18.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:17
Eczacılardan ekonomik destekten yararlanma talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Kovid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 45 meslektaşımız hayatını kaybetti.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Kovid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 45 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Buna rağmen destek programında eczacılar bulunmuyor. Söz konusu ekonomik destekten yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduk." ifadesini kullandı.

Saydan, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınının Türkiye'de ticari hayatın üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilmek için devletin, 133 farklı meslek grubundan çok sayıda işletmeye destekte bulunduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile en çok yüz yüze kalanlar arasında eczane eczacılarının olduğunu aktaran Saydan, şunları kaydetti:

"Kovid-19'lu hastalarla en çok yüz yüze gelen meslek grubuyuz. Bu süreçte 45 meslektaşımız hayatını kaybetti. Ekonomik anlamda da en çok biz etkilendik. Buna rağmen bu destek programında eczacılar bulunmuyor. Söz konusu ekonomik destekten yararlanabilmek için Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunduk."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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