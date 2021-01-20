Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek
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Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek

20.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:24

Türk Eczacıları Birliği, eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını ve 15 gün boyunca devam edeceğini duyurdu.

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanların 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı'na bildirildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

15 GÜN BOYUNCA YAPTIRABİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Eczacılara aşı uygulaması yarın başlıyor! 15 gün boyunca devam edecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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