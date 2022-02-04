ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam - Haberler
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ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam

AA, Nacer Talel - Güncel
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Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı.

Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle birçok üründe fiyat artışının yaşandığı başkent Bamako'da günlük yaşam devam ediyor.

ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam

ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam

ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam

AA / Nacer Talel - Güncel

Batı Afrika, Bamako, Güncel, Haber

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