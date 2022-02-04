ECOWAS yaptırımları altındaki Mali'de günlük yaşam

Mali'de cunta yönetiminin demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı nedeniyle Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından ülkeye uygulanan yaptırımlar, ekonomiye olumsuz yansıdı. Yaptırımlar nedeniyle birçok üründe fiyat artışının yaşandığı başkent Bamako'da günlük yaşam devam ediyor.