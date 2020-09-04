Economist: 'Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez'
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BBC

Economist: 'Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez'

The Economist dergisi, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın, ithalata bağımlılığını sonlandırmayacağını yazdı.

Economist: 'Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz dışa bağımlılığını sona erdirmez'
04.09.2020 05:42 | Son Güncelleme: 04.09.2020 05:47

The Economist dergisi, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın, ülkenin dışa bağımlılığını sona erdirmeye yetmeyeceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiğini, doğalgazın 2023'ten itibaren kullanılma alınmasının hedeflendiğini söylemişti.

Derginin internet sayfasında yer alan 2 Eylül tarihli makalesinde şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan keşfi, Türkiye'nin nihai olarak bir net enerji ihracatçısı' olacağı, 'yeni bir çağ' olarak tanımladı. (Türkiye gazının %98'ini ithal ediyor.) Bu boş bir hayal. Analistlerin, bağımsız olarak teyit edilemeyen, sahanın büyüklüğü, Türkiye'nin üç yıl kadar kısa bir süre içinde gaz çıkarabilmesi, projenin genel olarak ticari kapasitesiyle ilgili ciddi şüpheleri var.





"Kıyı ötesi araştırmaları maliyetli bir iş ve enerji piyasaları son dönemde düşen talep ve arz fazlası tedarik nedeniyle duraksıyor. Gaz fiyatlarının da düşmesi sahaların geçerliliklerini sürdürebilmelerini zorlaştırıyor.

"320 milyar metreküp makul bir miktar olsa da ve Türkiye'nin yedi yıllık gaz talebini karşılamaya yetecek kadar olsa da, dışa bağımlılığını sona erdirmez. Yatırımcıları çok heyecanlandırmadı. Türkiye'nin zayıf para birimi lira, Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolara karşı değer kaybetti, keşfin büyüklüğünün daha önce bildirilen hedeflerden uzak olduğu açıkça görüldü.





"Yine de keşif önemli. Türkiye'nin Rusya'yla ve İranlı enerji tedarikçileriyle yaptığı uzun vadeli sözleşmelerin süresi gelecek birkaç yıl içinde dolacak. Bosphorus Energy Club'ın (Boğaziçi Enerji Kulübü) Başkanı Mehmet Öğütçü, kıyı ötesinde bir rezervin, ülkenin fiyatlar ve miktarlarla ilgili gelecekte yapacağı müzakerelerde bir pazarlık kozu olabileceğini söylüyor.

"Türkiye hali hazırda, yılın ilk yarısında gazının %21'ini tedarik ettiği Rusya'ya bağımlılığını azalttı. Bu oran 2017'de %52'ydi. Onun yerine Azerbaycan'a ve sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatına döndü. Düşünce kuruluşu Atlantic Council'de enerji uzmanı olan Brenda Shaffer, 'Karadeniz'deki gaz bu eğilimleri güçlendirecek' dedi."

The Economist dergisi, 2 Eylül tarihli makalede Doğu Akdeniz'deki gerilmin dindirilmesine yönelik umutların da bölgedeki hareketlilik nedeniyle boşa çıktığını yazdı.

BBC

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