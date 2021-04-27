Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında?

Yılmaz Erdoğan'ın askerliği sırasında yazdığı ve başrollerinden kendisi ile Demet Akbağ'ın oynadığı "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?" tiyatro oyununun sinema filmi yayınlandı. Son zamanlarda en çok konuşulan filmlerden olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? 'de başrol olarak Ecem Erkek rol alıyor. Filmin Gülseren'i olan Ecem Erkek'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

Yılmaz Erdoğan'ın askerliği sırasında yazdığı ve başrollerinden kendisi ile Demet Akbağ'ın oynadığı "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?" tiyatro oyununun sinema filmi yayınlandı. Son zamanlarda en çok konuşulan filmlerden olan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? 'de başrol olarak Ecem Erkek rol alıyor. Filmin Gülseren'i olan Ecem Erkek'in hayatı merak konusu oldu. Çoğumuz Ecem Erkek'i Güldür Güldür Show'un Naimesi olarak tanıyoruz. Peki, Ecem Erkek kimdir? Ecem Erkek kaç yaşında? Detaylar haberimizde!

ECEM ERKEK KİMDİR?

Ecem Erkek24 Haziran 1989 yılında Ankara'da doğan Türk oyuncudur.

Aslen Sivas, İmranlılı olan Ecem Erkek, bir röportajında mutlu bir çocukluk geçirdiğini ama aslında unutamadığı trajediler olduğunu söylüyor. Yine aynı röportajında, sobalı bir evde büyüdüğünü ve çamaşır çitilediğini söyleyen Ecem Erkek hiç çekinmeden tüm samimiyetiyle hayatını anlatıyor. İlkokul çağlarında baleye hevesi olsa da kendini tanımaya başladığında tiyatrocu olmak istediğinin farkına varıyor.

2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun olduktan sonra oyuncu olmaya karar vererek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri almıştır.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapmış, sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış, bu bölümden 2015 yılında mezun olmuştur.

Tiyatro seçmelerine Bursa'da katılıyor. Seçmelerde iyi bir rol almak için çabalayan Ecem Erkek, o zamanlar TRT'de yer alan 7 Numara dizisinde yer alan Usta tiyatrocu Engin Alkan'ın dikkatini çekiyor. Engin Alkan Ecem Erkek için oyunda yer almayan bir tol veriyor. Ve oyunculuk kariyerine tiyatro oyunlarıyla başlayan oyuncu; Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer almıştır.

2017'de Hayat Sırları dizisinde yer alan oyuncu, daha sonra Güldür Güldür Show isimli tiyatro oyununun kadrosuna katılmış olup hâlen burada yer almaktadır.

2018 yılında Hakan: Muhafız dizisinde iki bölümde yer ala oyuncu, 2020 yılında 46. Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Komedi Oyuncu adayı olmuş, ödül etkinliği 2020 İdlib saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir.

Ayrıca Taksim Trio ile Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendirmiştir.

Özel hayatı hakkında bilinenler

Ecem Erkek'in özel hayatıyla da bir dönem gündeme geldiği biliniyor. Ecem Erkek kendisi gibi oyuncu olan Yüce Armağan Erkek ileyıllık birevliliği vardı.2016 yılında başlayan evlilikleri 2020 yılında anlaşmalı olarak sona ermişti.

Filmografisi

Televizyon

2017 Hayat Sırları -Şirin Kuzgun

Sinema

2021 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? -Gülseren Biröz

İnternet Dizisi

2018 Hakan: Muhafız- Sıla

Program

2017- Güldür Güldür Show- Naime

Ödüller ve adaylıklar

2020 46. Altın Kelebek Ödülleri En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu - Güldür Güldür

ECEM ERKEK KAÇ YAŞINDA?

Ecem Erkek 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.