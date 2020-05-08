Ece Vahapoğlu Alpay "bebeğimin bakımı ilk sırada"
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Ece Vahapoğlu Alpay "bebeğimin bakımı ilk sırada"

Ece Vahapoğlu Alpay
08.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:06

Sunucu, Yazar ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu Alpay, MAG Mayıs sayısı Anneler günü özel içeriğine konuk oldu. Alpay, Bu günlerde hayatını bebeğinin geleceği üzerine kurmaya başladığını söyledi.

Anneliği şu sözler ile ifade eden Ece Vahapoğlu Alpay, "Annelik, canından bir parçayı sonsuz aşkla sevmek ve onu koruma içgüdüyle yaşamak. Önceliklerim yer değiştirdi; bebeğimin bakımı ilk sıraya yerleşti. Daha çok evde vakit geçirir oldum. Üzerine de koronavirüs salgını sebebiyle "Evde Kal" dönemi başlayınca benim için yumuşak bir geçiş oldu. Evde bebeğimle zaman geçirmekten çok memnunum. Uykularının arasında bile onu özlüyorum. Bakmaya, öpmeye doyamıyorum" dedi.

Çocuğunun ismine nasıl karar verdiklerinin de öyküsünü paylaşan Ece Vahapoğlu Alpay sözlerine şunları ekledi: "Hamileliğimin başlarında karnımdaki oğluma isim düşünürken, kısa olması önceliğimdi. Babası Ayvalık'lı yani Ege'li. Birden aklıma Efe ismi geldi. Kocama söylediğimde o da hemen beğendi ve biz erkenden kararlaştırdık. Ayrıca oğlumla isimlerimizin baş harfleri aynı olduğundan bana ait pek çok takı, mücevher ve çanta gibi aksesuarlarımı, çok daha fazla, severek kullanabiliyorum.

Kaynak: Bültenler

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