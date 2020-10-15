Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor
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Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor

15.10.2020 07:59 | Son Güncelleme: 15.10.2020 08:28

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Kadir Şeker'e 12,5 yıl ceza verildi. Birçok isim karara tepki gösterirken, Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner de Ümitcan Uygun ve Musa Orhan kararlarını hatırlatarak, "Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor" dedi.

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a, engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Şeker'in iyi hali göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi. Alınan bu karar birçok isim tarafından tepkiyle karşılanırken, son olarak Show TV Ana Haber spikeri Ece Üner'de kararla ilgili düşüncelerini aktardı.

Canlı yayında "Bu haber önemli" diyerek söze başlayan Üner, " Önce biraz hukuki yönünü konuşmak lazım. Kadir Şeker olayında meşru müdafaa sınırı aşılmış mı? Aşılmış. Savunma orantılı olmalı kuralı aşılmış mı? O da aşılmış. Ama TCK 27'nin 2'inci fıkrası diyor ki: Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez" dedi.

"MUSA ORHAN VE ÜMİTCAN UYGUN CEPHESİNDE ŞAŞKINLIK SÜRÜYOR"

Kadir Şeker'e böyle bir ceza verilmesini hukuken tartışmalı olduğunu belirten Üner, "Şimdi de her gün onlarca kadının öldürüldüğü bir ortamda işin pratiğini de konuşalım. Kadir şinas bir karar mı? Hayır. Neden? Çünkü bu kararla da Musa Orhan, Ümitcan Uygun cephesinde şaşkınlık sürüyor. Vicdanlarda da. Hem sonra kadına yönelik şiddeti bizzat uygulayanlar. 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.' diyerek seyirci kalanlar 'Meğer ne kadar da isabetli bir karar vermişiz' diyecek" ifadelerini kullandı.

"BELKİ O GÜN KADİR BİLMEK ÜZERİNE BİRAZ DÜŞÜNECEĞİZ"

Açıklamalarına devam eden Üner, "İnsan insanın yurdu değil, insan insanın kurdu olmaya devam edecek. Sonra bir kadın ölesiye şiddet gördüğünde; ölmek istemiyorum diye haykırdığında ve çevredeki kimsenin kılı kıpırdamadığında belki o gün kadir bilmek üzerine biraz düşüneceğiz" dedi.

Ece Üner, Ümitcan Uygun ve Musa Orhan üzerinden Kadir Şeker kararını eleştirdi: Vicdanlarda şaşkınlık sürüyor

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