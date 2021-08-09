Ece Üner kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanallarda çalıştı? Ece Üner'in hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerin başında Ece Üner geliyor. Peki, Ece Üner kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ece Üner'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ece Üner gelmektedir. Ece Üner'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak edildi. Peki, Ece Üner kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, burcu ne?

ECE ÜNER KİMDİR?

Özge Ece Üner (d. 21 Temmuz 1981, İstanbul), Türk haber spikeri, sunucu ve gazeteci. 25 Haziran 2021'de 7 yıldır sunuculuk yaptığı Show Ana Haber bülteni sunuculuğundan istifa edip reality bir program sunmak için Kanal D ile anlaştı.

Ece Üner doğum tarihi : 21 Temmuz 1981

Ece Üner kaç yaşında : 40 yaşında

Ece Üner mesleği ne : Haber spikeri, Sunucu, Gazeteci

Ece Üner nereli : İstanbul doğumlu

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Üner, 21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk okulunu dönem birincisi olarak bitirdi.

ECE ÜNER'İN KARİYERİ

Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı. 2003 Irak Savaşı sırasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yaptı. 2002'den 2006 Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaştı. Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu birçok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar yaptı. Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yaptı. 2005 Ağustos ayında İstanbul'da koşulan Formula 1 Grand Prix'ine gazeteci olarak yaptığı katkılardan dolayı bir plaketle ödüllendirildi. 2006 yılında Star TV'de muhabirlik yaptı. Mayıs 2006'da CNN Türk'e geçip kanalın spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu. Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu. Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlendi. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

ECE ÜNER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009: CNN Türk

2009-2018: Haber türk TV

türk TV 2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021-günümüz: Kanal D

ECE ÜNER'İN KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2012 : Süleyman Demirel Üniversitesi Bilim ve Bahar Şenliği Ödülleri : En İyi Haber Spikeri : Kazandı

2012 : 18. Siyaset Dergisi Ödülleri : Yılın En İyi Ana Haber Spikeri : Kazandı

2012 : Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri : En İyi Anchorwoman : Kazandı

2013 : Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri : Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri : Kazandı

2015 : Evo's Angels Dijital Dünyanın En'leri Ödülleri : Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri : Kazandı

2018 : Türkiye - Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı Ödülleri : En İyi Kadın Spiker : Kazandı

2019 : İstanbul Aydın Üniversitesi 15. İletişim Ödülleri : Yılın En İyi Kadın Spikeri : Kazandı

2019 : MGD 24. Altın Objektif Ödülleri : Yılın Haber Spikeri : Kazandı

2020 : YTÜ 18. Yılın Yıldızları Ödülleri : En Beğenilen Haber Spikeri : Kazandı

2020 : 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri : En İyi Kadın Haber Sunucusu : Kazandı

2020 : İstanbul Üniversitesi 6. Altın 61 Ödülleri : Yılın En İyi Haber Spikeri : Kazandı