Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı

Ece Üner ile Susma programına katılan 5 çocuk sahibi bir kişi, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia eden adam, bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti.

ECE ÜNER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Eşi ve öz babası arasındaki ilişkinin 20 yıl önce kendisi askerdeyken başladığını söyleyen Adnan Bey, bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sunucu Esra Üner ise "Korkunç bir şey. Ne oldu da, siz neden şüphelendiniz de aynı odada bastınız?" diye sordu.

"BABAM VE EŞİMİ AYNI ODADA, ÇOCUKLARIN YANINDA YAKALADIM"

Üner'in sorusuna Adnan Bey, şu ifadelerle cevap verdi:

"Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında."