Ece Üner ile Susma saat kaçta?

Televizyon ekranlarının merakla takip edilen isimlerinden olan Ece Üner, yeni sezonda yepyeni programıyla yer almakta. Ece Üner'in sunduğu Susma programı hakkında Ece Üner ile Susma saat kaçta? Ece Üner ile Susma hangi kanalda, hangi gün? Ece Üner ile Susma ne zaman? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Ece Üner ile Susma saat kaçta? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Show Ana Haber'de 7 yılı aşkın süredir haber sunan Ece Üner, Show Haber ile yollarını ayırdıktan sonra Ece Üner ile Susma programına başladı. Peki,Ece Üner ile Susma hangi kanalda, hangi gün? Ece Üner ile Susma ne zaman?

ECE ÜNER İLE SUSMA

Deneyimli haberci Ece Üner, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ECE ÜNER İLE SUSMA SAAT KAÇTA?

Ece Üner ile Susma programı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ece Üner ile Susma programı yayın tarihi fragmanla beraber belli oldu. "Ece Üner ile Susma" 9 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 16.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ECE ÜNER KİMDİR?

Türk sunucu ve haberci Ece Üner, 1981 yılında doğdu. Bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı. Ece Üner, kariyerine Avrupa Birliği muhabiri olarak başladı. Uzun yıllar çeşitli televizyon kanallarında sunuculuk, spikerlik yaptı. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Ece Üner'in Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte "Yeni Gün" isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'ye geçti. 2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'de "Enine Boyuna" programını sunmaya başlayan Ece Üner, Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı. 3,5 yıl görev yaptığı Show TV Ana Haber'den 26 Haziran 2021 tarihinde istifa etti. Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Ece Üner çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 yıl atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmaktadır.

Sosyal medya platformu Instagram'da @ozgeeceuner kullanıcı adıyla yer alan Ece Üner'in, 81 bin takipçisi bulunmaktadır.