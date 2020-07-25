Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
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Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, bir twitter kullanıcısının kendisini ölümle tehdit etmesi üzerine "Hadi bakalım gel buradayım!" diye kendi twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

25.07.2020 16:46 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:34

Sunucu Ece Üner, bir twitter kullanıcısının kendisini tehdit etmesine sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Üner, bir twitter kullanıcısının "Ben Ece Üner'i yakalarsam çiğ çiğ etini yerim... Gömmeye saçının kılını bırakmam..." diyerek tehdit etmesi üzerine kendi twitter üzerinden tehdit eden kişiye, "Hadi bakalım gel buradayım!" diyerek cevap verdi.

Ece Üner'den ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım

TEHDİT İLK DEFA OLMUYOR

Ece Üner'i daha önce de tehdit eden Fikret isimli sosyal medya kullanıcısının tweetleri şöyle:

Ece Üner'den ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner'den ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Haber Yorumları (8)
AYLİN: Ece hanimi seviyorum
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
.......: Haber spikeri, neden kendinden bu derece nefret ettirir ki ? Eline haber dosyası verilir, oku ve geç.. Yav arkadaş, Spiker, haber spikerliğinden çok, laf sokma sanatlığını yapar olmuş resmen. Yalan mı ? Herkesin evine konuk olan Sanatçı veya spiker veya siyasetçi veya bilim adamı veya tıp adamı kim olursa olsun, kendine nefreti değil, sevgiyi yakıştırmalıdır diye düşünüyorum. Sana gelince Ece Üner, maalesef insanlara zorla " beni sevmeyin" diyen bir karaktersin. Ama ha, tehdit edilmeni ya da sana zarar verilmesini tasvip eder miyiz ? Asla.!
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ABURA: bu kelp ece burnu havada dayakk hakediyor feministt bozuntusu
Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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