Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı
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Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

19.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 19:15
Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yeni şarkısı Yastık'ı Youtube'da yayınladı. Klibinde çamurlara yattığı ve duvarları kırdığı görülen Erken, sosyal medyanın diline düştü.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Acayip İyi şarkısının ardından Yastık isimli yeni şarkısını Youtube'dan yayınladı. Klibinde çamurlara yattığı ve ve duvarları kırdığı görülen ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

"KÜÇÜL DE ÇAMURA GİR"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden şarkıya yorum yapan kullanıcılar, Seçkin'in hem boyuna hem de klibindeki hareketlerine eleştiride bulundu. Kullanıcılar, "Küçül de çamura gir", "Neden böyle şeyler yapıyorlar?", "Balyoz daha iyi oynamış klipte", "Bence Survivor'a gitmek istiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı
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