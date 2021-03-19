Ece Seçkin yeni klibi için çamurlara yattı, duvarları kırdı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Acayip İyi şarkısının ardından Yastık isimli yeni şarkısını Youtube'dan yayınladı. Klibinde çamurlara yattığı ve ve duvarları kırdığı görülen ünlü şarkıcı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

"KÜÇÜL DE ÇAMURA GİR"

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden şarkıya yorum yapan kullanıcılar, Seçkin'in hem boyuna hem de klibindeki hareketlerine eleştiride bulundu. Kullanıcılar, "Küçül de çamura gir", "Neden böyle şeyler yapıyorlar?", "Balyoz daha iyi oynamış klipte", "Bence Survivor'a gitmek istiyor" şeklinde yorumlarda bulundu.