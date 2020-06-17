Ece Seçkin karantina döneminde adeta para bastı!
Popçu Ece Seçkin ve Samsung arasında gerçekleşen proje sosyal medyada ses getirdi. 13 Haziran'da sosyal medyada başlatılan ve TikTok'ta 416 Milyon paylaşımın yapıldığı #acaipiyi hashtag'i altındaki dans videosu akımı da büyük ilgi gördü. Ece Seçkin'in karantina döneminde reklamlardan ciddi bir gelir kazandığı da ortaya çıktı
17.06.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:32
Ece Seçkin'in iş birliği kapsamında hayata geçirdiği projenin ilk videosu sadece YouTube'da 1 günde yaklaşık 6 milyon izlenme sayısına ulaştı.
Karantina dönemini evinde geçiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yaptığı tüm marka anlaşmalarından 2 ayda tam 2 milyon TL kazandığı da ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin