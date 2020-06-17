Ece Seçkin karantina döneminde adeta para bastı! Popçu Ece Seçkin ve Samsung arasında gerçekleşen proje sosyal medyada ses getirdi. 13 Haziran'da sosyal medyada başlatılan ve TikTok'ta 416 Milyon paylaşımın yapıldığı #acaipiyi hashtag'i altındaki dans videosu akımı da büyük ilgi gördü. Ece Seçkin'in karantina döneminde reklamlardan ciddi bir gelir kazandığı da ortaya çıktı

Ece Seçkin'in iş birliği kapsamında hayata geçirdiği projenin ilk videosu sadece YouTube'da 1 günde yaklaşık 6 milyon izlenme sayısına ulaştı. Karantina dönemini evinde geçiren ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in yaptığı tüm marka anlaşmalarından 2 ayda tam 2 milyon TL kazandığı da ortaya çıktı.



Kaynak: Snob Magazin