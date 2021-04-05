Peş peşe koronavirüs haberleri alan Ece Seçkin'den sevenlerine uyarı: Allah rızası için evinizde oturun

Babası ve 93 yaşındaki babaannesinin koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde büyük bir şok yaşayan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından sevenlerini uyararak "Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım" dedi.

Haberi Twitter hesabından duyuran şarkıcı, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı: "Bugün babam ve babaannemin pozitif çıkmış olmalarının şokuyla uyandım. Yaşadığım korkuyu daha önce pek yaşamadım, insan sevdiğinin kılına zarar gelsin istemez, o kadar önleme rağmen babacığım ve babaanneciğim hastalandı. Allah rızası için evinizde oturun, virüsü yaymayalım."

Babası ve babaannesinin sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirten şarkıcı, "Babaannem 93 yaşında. Allah'a şükür aşısını olmuştu. Aşı koruyor onu. Babam genç olduğu için aşıları henüz yapılmamıştı ama durumu iyi. Her gün yemeklerini götürüyorum, ihtiyaçlarını karşılıyorum. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Genel durumları iyi çok şükür" dedi.