Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı - Haberler Magazin
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Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nikah şahitliklerini Danla Bilic, Derya Uluğ, Esra Erol, Ozan Doğulu ve Alper Toyoğlu yaptı.

Ece Seçkin ve Çağrı Terlemez'in nikah şahitliklerini Danla Bilic, Derya Uluğ, Esra Erol, Ozan Doğulu ve Alper Toyoğlu yaptı.

Nikah memuru, "Çağrı Terlemez'le evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna coşkuyla "Evet!" yanıtını veren Ece Seçkin'e aile cüzdanını teslim etti. Şarkıcı, objektiflere cüzdanı sallayarak poz verdi.

Düğüne katılan davetliler arasında İrem Derici, Enis Arıkan, Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl, Cem Belevi, Ziynet Sali-Erkan Erzurumlu, Merve Özbey-Kenan Koçak, Hera, Gülden, Dilay Korkmaz ve Faruk Sabancı da vardı.

Ziynet Sali - Derya Uluğ - Merve Özbey - Danla Bilic

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı

Gülden Mutlu, düğüne 2 yıldır beraber olduğu yönetmen İzzet Başlak'la geldi. Çift ilk kez objektifle beraber poz verdi.

Hera - Ozan Doğulu

İrem Derici, "Ece ile aynı dönemde çıktık müzik piyasasına. Ece'yi everdik. Ben de bir kere everildim, yeter" dedi.

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Haber: Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez'in düğününde şıklık yarışı - Haberler Magazin
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