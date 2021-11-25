Ece Ronay & Ferah Zeydan - Açtığım Yaraları Sarsın sözleri! 'Açtığım Yaraları Sarsın' şarkı sözleri nelerdir?

Ece Ronay & Ferah Zeydan - Açtığım Yaraları Sarsın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

AÇTIĞIM YARALARI SARSIN ŞARKI SÖZLERİ

Ah, alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Çekemeyen konuşuyor n'apsın?

*

Ah ah alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Açtığım yaraları sarsın

*

Yok mu vakit, haklı tabi

Düşmeden tut ya da tutmadan it

Bize sordun mu hiç bizde yok ki limit

Sizi sarmış kibir

Hadi burdan yürü

Bas git

Bas git

Bas git

Bas git

Yılanı deliğinden çıkarır dilim nazik

İnsanlar çok basit

Fark eder mi söyle sence?

Tanımayız rakip

*

Yok tabi n'olcak?

Dilim mermi sıkar tabanca (tabanca)

Arkamızdan konuşanlar olacak

Siz konuşun biz konuşulacağız

*

Ah, alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Çekemeyen konuşuyor n'apsın?

*

Ah ah alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Açtığım yaraları sarsın

*

Sizde yol çok, çiziyorum harita

İşiniz bu işi gücü manita

Ulaşamazsınız düşünün bir daha

Tıkıyorum ağzına bu golü aynı Drogba

*

Gel gel atıyorum konum (Aslan)

Belli olmaz sağım solum (kasma)

Düşüyorsun yavaş yavaş tabi (Aşağı)

Gülüp geçiyorum artık eskiyen ne varsa

Yağ çekin tabii, sizin stile göre

Bol gelir hani bizdeki gömlek size

Dert edinip dur, hastayım o beynine

Takmadım hadi kafanıza göre

*

Alev alır bu şehir bak belki

Yürü hadi yolunuzu çizdim

Hafifseniz bozulur terazi

Hadi anca gidersin

*

Ah, alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Çekemeyen konuşuyor n'apsın?

*

Ah ah alıştık biz gidene

Dönen dümenlerine

Düşmüşüz dillerine

Açtığım yaraları sarsın

ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?

Söz & Müzik: Tefo

Aranje : Can Demir

Kayıt & Mix & Mastering : Can Demir

Yönetmen: Yusuf Can Özbilen

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet