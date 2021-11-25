Ece Ronay & Ferah Zeydan - Açtığım Yaraları Sarsın sözleri! 'Açtığım Yaraları Sarsın' şarkı sözleri nelerdir?
Ece Ronay ve Ferah Zeydan'ın birlikte söyledikleri 'Açtığım Yaraları Sarsın' şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 25 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Açtığım Yaraları Sarsın sözleri nelerdir? Açtığım Yaraları Sarsın şarkı sözleri nedir?
Ece Ronay & Ferah Zeydan - Açtığım Yaraları Sarsın şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
AÇTIĞIM YARALARI SARSIN ŞARKI SÖZLERİ
Ah, alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Çekemeyen konuşuyor n'apsın?
*
Ah ah alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Açtığım yaraları sarsın
*
Yok mu vakit, haklı tabi
Düşmeden tut ya da tutmadan it
Bize sordun mu hiç bizde yok ki limit
Sizi sarmış kibir
Hadi burdan yürü
Bas git
Bas git
Bas git
Bas git
Yılanı deliğinden çıkarır dilim nazik
İnsanlar çok basit
Fark eder mi söyle sence?
Tanımayız rakip
*
Yok tabi n'olcak?
Dilim mermi sıkar tabanca (tabanca)
Arkamızdan konuşanlar olacak
Siz konuşun biz konuşulacağız
*
Ah, alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Çekemeyen konuşuyor n'apsın?
*
Ah ah alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Açtığım yaraları sarsın
*
Sizde yol çok, çiziyorum harita
İşiniz bu işi gücü manita
Ulaşamazsınız düşünün bir daha
Tıkıyorum ağzına bu golü aynı Drogba
*
Gel gel atıyorum konum (Aslan)
Belli olmaz sağım solum (kasma)
Düşüyorsun yavaş yavaş tabi (Aşağı)
Gülüp geçiyorum artık eskiyen ne varsa
Yağ çekin tabii, sizin stile göre
Bol gelir hani bizdeki gömlek size
Dert edinip dur, hastayım o beynine
Takmadım hadi kafanıza göre
*
Alev alır bu şehir bak belki
Yürü hadi yolunuzu çizdim
Hafifseniz bozulur terazi
Hadi anca gidersin
*
Ah, alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Çekemeyen konuşuyor n'apsın?
*
Ah ah alıştık biz gidene
Dönen dümenlerine
Düşmüşüz dillerine
Açtığım yaraları sarsın
ŞARKININ SÖZLERİ KİME AİT?
Söz & Müzik: Tefo
Aranje : Can Demir
Kayıt & Mix & Mastering : Can Demir
Yönetmen: Yusuf Can Özbilen
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