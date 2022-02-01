Ece Mumay "Sanatın Ahlakla Alakası Yoktur"

İSTANBUL (Snob Magazin) - Hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşatan başarılı popçu, siyah sırt dekolteli mini elbisesiyle iddiasını ortaya koydu. Söylediği şarkılarla sevenlerini coşturan güzel popçu, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çocuklara yönelik projelerle ön planda olan Yeşil Nesil'in organizasyonunda sahne almaktan keyif duyduğunu ifade eden genç popçu, " Şarkılarımın enerjisinden olacak ki çocuklar şarkılarımı çok seviyor. Çocuğum 'Peri' şarkısını açmadan yemek yemiyor diye çok mesaj alıyorum. Benim için çok gurur verici" dedi.

Canım isterse mayo da giyerim

Son dönemde konserlerinde tercih ettiği sahne kostümleriyle dikkat çeken meslektaşları hakkında da konuşan Mumay, "Herkes kendine yakışanı giyiyor. Ne ahlakın ne insanların davranışlarının dış görünüşlerle ve yaptıkları seçimlerle hiç alakası yoktur. Sanatın hele ki hiç alakası yoktur. Şova dayalı bir iş yapıyoruz. Gösteriş her şeyin bir parçası. O yüzden hür iadesiyle giyen herkesle gurur duyuyorum. Canım isterse mayo da giyerim" diyerek açıklık getirdi.

Biletleri günler öncesinden tükenen Mumay, yoğun ilgiden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtirken "kış insanıyım, sıcaklar bana göre değil kar bana daha enerji veriyor" diye konuştu. Sahne şovuyla kendine hayran bırakan Mumay, sevenlerine üç tane bomba yaz şarkısı yolda olduğunun müjdesini verdi.

Ece Mumay Kimdir?

1998 Ağustos ayında İstanbul'da doğan başarılı şarkıcı, henüz 8 yaşındayken gitar çalmaya başlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe yetişmiştir. 3 yıl kadar, İTÜ Konservatuvarı Lise bölümünde eğitim görmüştür. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçiş yapmış ve Lise eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Bölümü mezunudur. İlk albüm çalışması, 2018 yılında "Odamdan" ismi ile müzik severlerle buluşmuştur.