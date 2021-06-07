Ece Mumay - Peri sözleri! 'Peri' şarkı sözleri nelerdir?
Youtube trendlerde 5. sırada yer alan Ece Mumay - Peri şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı 4 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi ve kısa sürede 800 bin izlenmeye ulaştı. Peki, Peri şarkı sözleri nelerdir? Peri şarkısının sözleri nedir?
Ece Mumay - Peri şarkı sözleri merak edildi. Peki Ece Mumay - Peri şarkısının sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.
ECE MUMAY - PERİ ŞARKI SÖZLERİ
Dokunma bana dedi sakın ola sormadım
Sebebi neydi neden öyle davrandın
Dönmedin gurura taş misali gelmedin,
Sevgilim sevilmedim yok.
***
Dakikalarıma es de, sözlerime de beste,
Olamadın kaldı bunlar hep heveste,
Dolanıyordum sana bengonviller gibi
Doldu kapasite.
***
Kesin bi' bana kastı,
E damarıma bastı,
Gelmem geri geri geri
Bıraktı gitti önce hayırdır bi dönünce
Ben oldum peri peri peri
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
4 Haziran tarihinde çıkan Peri şarkısı toplamda 800 bin izlenme ve 35 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Ece Mumay
Müzik: Khaniza Shahrizoda - Shakhboz Nosirijouov
Düzenleme: Semih Gönder
Yönetmen: Enes Bilal taşçı
Koordinatör : Bilal Menteş