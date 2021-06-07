Ece Mumay - Peri sözleri! 'Peri' şarkı sözleri nelerdir?

Youtube trendlerde 5. sırada yer alan Ece Mumay - Peri şarkısının sözleri merak edildi. Şarkı 4 Haziran tarihinde Youtube'a yüklendi ve kısa sürede 800 bin izlenmeye ulaştı. Peki, Peri şarkı sözleri nelerdir? Peri şarkısının sözleri nedir?

Ece Mumay - Peri şarkı sözleri merak edildi. Peki Ece Mumay - Peri şarkısının sözleri nelerdir? Detaylar yazımızda.

ECE MUMAY - PERİ ŞARKI SÖZLERİ

Dokunma bana dedi sakın ola sormadım

Sebebi neydi neden öyle davrandın

Dönmedin gurura taş misali gelmedin,

Sevgilim sevilmedim yok.

***

Dakikalarıma es de, sözlerime de beste,

Olamadın kaldı bunlar hep heveste,

Dolanıyordum sana bengonviller gibi

Doldu kapasite.

***

Kesin bi' bana kastı,

E damarıma bastı,

Gelmem geri geri geri

Bıraktı gitti önce hayırdır bi dönünce

Ben oldum peri peri peri

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

4 Haziran tarihinde çıkan Peri şarkısı toplamda 800 bin izlenme ve 35 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Ece Mumay

Müzik: Khaniza Shahrizoda - Shakhboz Nosirijouov

Düzenleme: Semih Gönder

Yönetmen: Enes Bilal taşçı

Koordinatör : Bilal Menteş