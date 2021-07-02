Ece Kumkale kimdir? Hassas Anne Ece Kumkale kaç yaşında, nereli? Ece Kumkale kitapları nelerdir?

Haberler.com Youtube kanalına konuk olan isimlerden olan Hassas Anne adıyla bilinen Ece Kumkale hakkında Ece Kumkale kimdir? Hassas Anne Ece Kumkale kaç yaşında, nereli? Ece Kumkale kitapları nelerdir? gibi soruların yanıtları merak edildi.

Hassas Anne olarak da bilinen Ece Kumkale kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaptığı işlerle adından bahsettiren Ece Kumkale'nin bloggerlığa ve yazar olmaya dair attığı ilk adımları sizler için derledik. Peki, Hassas Anne Ece Kumkale kaç yaşında, nereli? Ece Kumkale kitapları nelerdir?

ECE KUMKALE KİMDİR?

Türkiye'nin en çok takip edilen anne bloggerları arasında adı geçen "Hassas Anne" adıyla da bilinen Ece Kumkale, Koç Üniversitesi mezunudur. Koç Üniversitesi'nin ilk öğrencilerinden ve 1999 Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Ece Çiflikli Kumkale "Hassas Anne" bloğu ve Facebook sayfası ile binlerce anne tarafından takip ediliyor.

Koç Üniversitesi'nin ilk 250 öğrencisinden biri olan Ece Kumkale, Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdikten sonra okulunda tanışıp evlendiği Koç Üniversitesi Psikoloji mezunu olan eşi Tarcan Kumkale ile onun doktora eğitimi için Amerika'ya yerleşti.

Kumkale detayları ise şu şekilde aktarıyor; "Sanırım biz okulun ilk evlenen çiftiyiz. Birlikte yirmi senemiz bitti. Daha sonra ben de Florida Üniversitesi'nden burs aldım ve Sosyal Psikoloji alanında bir yıllık lisansüstü eğitimimi tamamladım. Florida ve Duke Üniversitelerinde üç buçuk sene Araştırma Koordinatörü ve Psikoloji Laboratuvarı Müdürü olarak çalıştım."

Altı buçuk sene sonra Türkiye'ye dönen Ece Kumkale'nin eşi, Koç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ece Kumkale ise EMC Corporation'da çalışmaya başladı. Hamile kalınca üç çocuğuna da kendisinin bakmak istediğine karar verdi bu nedenle kariyerine yedi sene ara verdi.

Ardından Hassas Anne adıyla kendi markasını ve işini kurdu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Ece Kumkale, Türkiye çapında seminerler veriyor ve kalabalık buluşmalar düzenliyor. Dünyanın en bilinen anne-çocuk dergilerinden Parents Dergisine bir yıldır içerik hazırlıyor. Televizyon programlarına çıkıyor. Bloggerlığı iş olarak yapan ilk anne-bloggerlardan.

Hassasanne blogunda dünyanın ve Türkiye'nin en büyük firmalarının tanıtımlarına yer veriyor. Bu firmalar için blogger toplantıları, etkinlikler ve lansmanlar düzenliyorum. Mart 2015'te Zekeriyaköy'de Hassas Anne Etkinlik ve Gelişim Merkezi'ni kurdu. Ayrıca Hassasannedukkan.com sitesiyle e-ticarete de başladı.

ECE KUMKALE'NİN KİTAPLARI NELERDİR?

Ece Kumkale, Hassas Anne adlı kitabın yazarıdır. Ayrıca sosyal medya hesaplarında da bu adı kullanmaktadır.