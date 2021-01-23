Ece Gürsel: Ablamın bu ilişkisini hiçbir zaman onaylamadık

ECE Gürsel, evli sevgilisiyle ilişkisinin devam ettiğini söyleyen ablası Burçe Gürsel'in tepki çeken sözleri hakkında açıklama yaptı: Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören,...

ECE Gürsel, evli sevgilisiyle ilişkisinin devam ettiğini söyleyen ablası Burçe Gürsel'in tepki çeken sözleri hakkında açıklama yaptı:

Kamuoyunun ve bana yüzlerce mesaj atan, üzerine vazife olmadığı halde yorum yapmayı vazife edinen, hakaret etmeyi, küfür etmeyi kendilerinde hak gören, bilinçli, bilinçsiz, okumuş ya da cahil, böyle hassas konulara "ayrıca" çok meraklı olan, diğerlerinin de dikkatine;

Ablam "Burçe Gürsel" hakkında yapılan haberlerle ilgili, çok fazla konuşmamayı tercih ettim. Takdir edersiniz ki; bu konu tarafların hayatının bir parçasıdır ve beni hiçbir şekilde ilgilendirmemektedir.

Lakin haberlerde benim de ismim geçtiği için ve yapılan yorumlarda ben de, ablam gibi linç edildiğim için bu açıklamayı yapmak istedim.

8 yıl önce başlayan ve hala da devam eden bu ilişkiyi, ne ben, ne de annem hiçbir zaman, ONAYLAMADIK ve empati yeteneği yüksek insanlar olduğumuz için hep karşı çıkmaya çalıştık.

Fakat gerek ablam, gerekse çocuklarının babası, yaşça olgun insanlar olup, haklı olarak bizim onayımıza tabi ki ihtiyaç duymadılar.

Zaman içerisinde de bize sadece bu durumu kabullenmek ve onlara saygı duymak düştü.

Bu süre zarfında çocuklar da olunca, bizler aile olarak, ablamın ve çocuklarının tabi ki yanında olduk ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz.

Ama yine söylüyorum; bu demek değildir ki, biz bu yaşanılan durumu kabul ediyoruz.!!!

Böyle olaylarda, ülkemizde maalesef hep kadın suçlanır ve linç edilir. Keşke sizler de bu 8 yıl boyunca yaşananlara ve yaşatılan tatsızlıklara şahit olabilseydiniz. İşte o zaman daha farklı yazılar yazacağınıza eminim.

Evet, bu konunun savunulacak hiçbir yanı yok, ama unutmayınız ki kimse tek başına böyle bir olayın içinde olmadı.

Taraflar halinden son derece memnun ve durumu kabullenmiş ise, bizlere de, sizlere de susmak düşer.

Bundan sonra; bu konuyla alakalı haber yapılması halinde; ablam "Burçe Gürsel" de, ismim geçtiği için ben de yasal yollara başvurmak zorunda kalacağız.

Çünkü "Ece Gürsel"in hayatı da, evi de, yaşantısı da ayrıdır.

Keza, ablamın da hayatı ve yaşantısı ayrıdır.

Kaynak: Hürriyet