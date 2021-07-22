Ece Erken: Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan
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Ece Erken: Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan

Ece Erken: Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan
Hürriyet - Haberler | Magazin

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcıya sosyal medya üzerinden seslenen Erken, barışmayı teklif etti: "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını kaybetmesinin ardından ünlü şarkıcıya sosyal medya üzerinden seslenen Erken, barışmayı teklif etti: "Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Bugün benim için çok zor geçti. Durup dururken ağlama krizleri, eski fotoğrafları arama, bakma. Ne kadar konuşmasam da, ki bugün yine dertleştik, konuştuk kardeşim Alişan'la, içimde çok büyük bir boşluk oldu. Oğlum Eymen yeterince sensiz büyüdü Alişan. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum. Güçlü olman lazım ve olacaksın. Selçuk da öyle isterdi. Eymen seni çok özledi, ben de."

Alişan 6 yıl küs kaldığı Demet Akalın'la bir süre önce barışmış, Ece Erken "Barışma şekli beni rahatsız etti" diyerek ünlü türkücüye küsmüştü.

Kaynak: Hürriyet

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