Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından Instagram hesabını kapattı
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Sunucu Ece Erken'in eşi, eski Beşiktaş yöneticisi ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde kendi restoranında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Acı olayın ardından Ece Erken'den dikkat çeken bir hamle geldi. Eşinin yasını tutan Erken, 2.5 milyon takipçili Instagram hesabını kapattı.
Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan Mahmutyazıcıoğlu, kaldırıldığı hastanede kan kaybından dolayı yaşamını yitirdi.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Bu elim olayın ardından Ece Erken'den dikkat çeken bir hamle geldi. Ece Erken, sosyal medya hesabı Instagram'ı kapattı. Erken'in profiline girmek isteyenler, "Üzgünüz, bu sayfaya ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.
SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU
Ayrıca, eşinin ölüm haberinin ardından sakinleştiricilerle kendine gelmeye çalışan Ece Erken'in 31 Aralık'ta yaptığı paylaşım yürekleri paramparça etti. Yeni yılı eşinin çocukları ve kendi oğlunun da bulunduğu kalabalık bir aile olarak kutlayan Ece Erken, mutlu aile pozlarını paylaşmıştı. Yeni yılda dileklerini sıralayan Erken, paylaşımına "Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikayeler yazalım… 2022'de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz" notunu düşmüştü.