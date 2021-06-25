Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli?

Son olarak Tutunamayanlar dizisinde rol alan başarılı oyuncu birçok projede yer aldı. Yakında kendisi gibi oyuncu Taner Ölmez ile evlenecek Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli?

Taner Ölmez ile nişanlı olan Ece Çeşmioğlu Öyle Bir Geçer Zaman ki, Tutunamayanlar gibi projelere izleyici karşısına çıktı. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaçyaşında, nereli?

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Genç oyuncu Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2015 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Bir ajansa bağlı olarak çalışan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle başladı. 2005 yılında "Gümüş" adlı dizide Hilal karakterini canlandırdı. 2006 yılında "İki Aile" dizisinde Ceren Karaman karakterini oynadı.

Temmuz 2015'de Kanal D'de ekrana gelen "Yaz'ın Öyküsü" adlı dizide Yaz karakterini canlandırırken; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Çağdaş Onur Öztürk, Tuğçe Açıkgöz, Tarık Ündüz, Deniz Gürzumar, Ayşegül İşsever, Zühtü Erkan, İncilay Şahin ve Zehra Daştan da rol aldı.