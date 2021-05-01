EBYÜ'de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak
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EBYÜ'de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak

EBYÜ'de BESYO kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde (EBYÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 10 üniversiteye yeni fakülte kurulacak, 2 üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu da kapatılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne Spor Bilimleri Fakültesi kurulacağı belirtilerek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun kapatılacağı aktarıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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