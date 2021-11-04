EBYÜ'de "Bağımlılık" adlı konferans verildi

ERZİNCAN (İHA) - EBYÜ ve Erzincan Yeşilay Şubesi işbirliği ile "Bağımlılık" adlı konferans verildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde ve Genç Yeşilay Koordinatörü ve Teknoloji Bağımlılığı Uzmanı M. İsmail Memiş tarafından verilen konferansa Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Fatih Ertugay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Konferansta ilk olarak Erzincan Yeşilay Şube Başkanı Faruk Kocatürk, Yeşilay Erzincan Şubesi'nin çalışmalarından bahsetti. Konferansta konuşmacı olarak yer alan M. İsmail Memiş ise bağımlılık türlerine ve son zamanlarda çok yaygın olana teknolojik bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Bağımlılığın dünyanın gündemi olduğunu belirten Memiş, Dünya, birçok bağımlılık konusunda bedel ödüyor diyerek konuşmasına başladı.

Konferansta bağımlılık konusunda ailelerle büyük sorumluluklar düştüğünü belirten İsmail Memiş, teknoloji bağımlılığı hususunda şu noktanın altını çizdi: "Teknoloji bağımlılığına baktığımızda, özellikle gününün önemli bir kısmını sosyal medyada geçiren ebeveynlerin çocuklarına karşı büyük bir ihmalin içinde olduğu görülüyor. Bu da çocuğun gelişim çağında ruh iskeletinin eksik kalmasına sebep oluyor. Çocukların bedensel ihtiyaçlarının yanında ruhsal ihtiyaçlarının da giderilmesi gerekir" dedi.

Konuşmaların ardından program, soru cevap kısmı ile son buldu. Program sonrası Rektör Prof. Dr. Akın Levent katkılarından dolayı M. İsmail Memiş'e teşekkür ederek, plaket takdim etti. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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