Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sofuoğlu hayatı ve biyografisi!
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Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sofuoğlu hayatı ve biyografisi!

17.12.2020 08:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 08:59
Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sofuoğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ebubekir Sofuoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ebubekir Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sofuoğlu hayatı ve biyografisi! Ebubekir Sofuoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ebubekir Sofuoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Ebubekir Sofuoğlu kimdir? Ebubekir Sofuoğlu kaç yaşında, nereli? Ebubekir Sofuoğlu hayatı ve biyografisi!

EBUBEKİR SOFUOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1968

Kaç yaşında: 52yaşında

Nereli: Adapazarı

Ebubekir Sofuoğlu Türk akademisyen, Tarih profesörü, sosyoloji araştırmacısı, televizyon programcısı, yazar, şair, akademik yönetim kurulu başkanı ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesidir. 28 Temmuz 1968 Adapazarı doğumlu olan Ebubekir Sofuoğlu "tarih, sosyoloji, din, felsefe, toplum" üzerine yaptığı yorumlarla tanınır. Hem Türkiye'de hem de yurtdışında birçok konferansa katılmış, 26 ülkede saha araştırmaları yapmak amacı ile bulunmuştur.

İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Sofuoğlu çeşitli konularda kitaplar kaleme almıştır. Osmanlı'ya üç suikast, 6 asırlık devlet 6 yılda nasıl yıkıldı ve kadına rüşvet en önemli eserlerindendir.

Halen Sakarya Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalışan Sofuoğlu aktif olarak birçok konferansa katılmaktadır.

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